Irene Grandi in concerto a Corato

Indiscrezioni confermate. Il tour "Io in blues" di Irene Grandi toccherà anche Corato. La cantautrice toscana si esibirà al Parco comunale Sant'Elia domenica 31 luglio.Lo spettacolo è un tributo appassionato alle radici dell'apprezzata artista, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco, nelle quali ha ottenuto un imprinting che ha poi sviluppato in uno stile personale e riconoscibile.Dunque un concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni '60 fino ai '90, canzoni che sono blues nell'anima e nell'ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani della stessa, riarrangiati in chiave rock-blues.«In questo tempo sospeso, difficile, smarrito, ho finalmente ritrovato l'ispirazione tornando alle radici» ha spiegato l'interprete fiorentina, 52 anni. «Da sempre il blues mi risuona dentro, mi emoziona e negli anni della mia formazione ha avuto un grande impatto sul mio mondo musicale e la mia voce. Nel lungo momento che ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri, incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e rattristati dalla sorte dei più fragili, ho fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché ho smesso di cercare qualcosa di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che amavo ma che da molto tempo non praticavo più. Ho voluto ricordare da dove vengo e ritornare appunto alle radici, sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e una nuova forza di reagire.Accettare anche la malinconia di questo lungo periodo drammatico che abbiamo vissuto, ascoltarla e cantarla. Perché il blues? Perché il blues è la radice, è la madre, e ti accoglie nelle sue grandi braccia».L'artista sarà accompagnata sul palcoscenico coratino da Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso), Fabrizio Morganti (batteria) e Pippo Guarnera (Hammond). Maggiori dettagli riguardo l'acquisto dei tagliandi d'ingresso saranno resi noti a breve.