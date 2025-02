L'I.I.S.S. “Oriani Tandoi” aderisce a M’illumino di Meno

Anche quest'anno l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Oriani Tandoi" si unisce all'iniziativa M'illumino di Meno, la storica campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili, lanciata nel 2005 da Rai Radio2 con il programma Caterpillar. L'evento, che si svolge annualmente, coinvolge scuole, istituzioni e cittadini in un gesto simbolico di riduzione dei consumi energetici, con lo spegnimento delle luci per un'intera giornata. Questa iniziativa ha portato all'istituzione della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, fissata per il 16 febbraio.Per l'occasione, l'Istituto "Oriani Tandoi" di Corato rilancia la terza edizione della campagna social #soloxamore, che propone ricette e cibi green da gustare a lume di candela, accompagnati da un outfit vintage o di riuso, in contrasto con la moda fast fashion, il cui impatto ambientale è significativo. Gli studenti dell'istituto partecipano all'iniziativa preparando un menu sostenibile e, anziché indossare la consueta divisa di laboratorio, sfoggiano abiti vintage o di seconda mano. L'obiettivo è imprimere nei ragazzi l'importanza del risparmio energetico, dell'educazione alimentare, della lotta allo spreco e della valorizzazione del riuso nel settore dell'abbigliamento.A distanza di due anni dal lancio della prima campagna #soloxamore nel 2023, l'I.I.S.S. "Oriani Tandoi", sotto la lungimirante guida del dirigente scolastico, prof. Francesco Catalano, ha moltiplicato le iniziative green, promuovendo nella comunità scolastica e cittadina stili di vita più attenti al risparmio di energia e risorse. Tutte le attività realizzate sono state documentate e pubblicate sul sito dedicato alle iniziative sostenibili dell'istituto, denominato appunto Soloxamore.Tra i progetti di maggiore successo vi sono i lumini biodegradabili, realizzati nell'ambito del progetto d'istituto Biogadget, che consiste nel riutilizzo di alimenti scaduti, non più commestibili, per creare oggetti a basso impatto ambientale.Alla campagna social #soloxamore 2023 e 2024 hanno fatto seguito altre due iniziative dedicate all'alimentazione sostenibile, tipica e stagionale:• Semi di Venere, che promuove il consumo di piatti a base di legumi durante i venerdì di Quaresima;• Miss Viride, dedicata alla valorizzazione delle insalate primaverili variopinte e tipiche.Il tema del risparmio energetico è ormai di fondamentale importanza, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da sfide ambientali sempre più urgenti.L'Istituto "Oriani Tandoi" crede fermamente nell'importanza di trasmettere ai giovani valori che vadano oltre il contesto scolastico, promuovendo comportamenti responsabili anche al di fuori delle mura scolastiche. Partecipare a M'illumino di Meno, dunque, rappresenta un passo importante nella formazione di cittadini consapevoli e attenti alle problematiche ambientali.Il 2025 si presenta come un anno particolarmente significativo per l'ambiente, con scadenze internazionali in merito agli impegni contro il cambiamento climatico. L'iniziativa M'illumino di Meno si inserisce in un contesto globale che richiede azioni urgenti e concrete. L'I.I.S.S. "Oriani Tandoi", con la sua adesione a questa campagna, dimostra ancora una volta il proprio impegno a formare generazioni di giovani in grado di affrontare le sfide ambientali future, armati di conoscenza e sensibilità.Per informazioni e aggiornamenti sulle proposte e iniziative organizzate dall'Istituto Professionale Tandoi, seguire i social media Facebook: IPC Tandoi Corato @ipctandoicorato