L’Istituto Professionale “Tandoi” di Corato sul podio della competizione “L’arte del flambé e Travel experience”

.L'Istituto Professionale "Luciano Tandoi" di Corato conquista il podio al Terzo Trofeo "Arte del Flambé & Travel experience", la competizione che ha visto alunni provenienti da 10 Istituti Alberghieri della regione sfidarsi a colpi di talento e passione.La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato le performance degli studenti, premiando l'Istituto Tandoi che si riafferma come una scuola d'eccellenza nel panorama dell'istruzione alberghiera e dell'ospitalità.Il primo premio è stato ottenuto grazie al piatto "Brezza Mediterranea", una creazione che ha saputo unire tradizione e innovazione, dimostrando grande tecnica e creatività. A realizzare questa eccellenza gastronomica sono stati gli studenti Di Terlizzi Alessio, Nicola Dingeo e Giaconelli Antonio, guidati dai docenti Giovanni Gigli e Vincenzo Della Ducata, che con la loro abilità hanno saputo conquistare la giuria di esperti.Un ulteriore premio è stato assegnato a Di Terlizzi Alessio, che si è distinto nella categoria Miglior Sommelier grazie alla sua conoscenza approfondita nel settore enologico e alla sua capacità di abbinare i vini con le pietanze proposte.L'istituto ha ottenuto anche un ottimo piazzamento nella competizione Travel Experience Apulia – Accoglienza Turistica, dove il team composto da Bovio Antonio, Serafino Laura e Altamura Giorgia, guidati dal professore Angelo Ristani, ha conquistato la quarta posizione, dimostrando competenze eccellenti nell'accoglienza e nella promozione del turismo regionale.Questi riconoscimenti confermano il ruolo di punta dell'Istituto Professionale "Luciano Tandoi" nel settore enogastronomico e turistico. Grazie all'impegno di studenti e docenti e alla lungimiranza del Dirigente Scolastico prof. Francesco Catalano la scuola continua a formare giovani professionisti altamente qualificati, pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro con competenza e passione.Con questo nuovo trionfo, l'Istituto "Tandoi" si conferma ancora una volta una realtà di riferimento per la formazione professionale di eccellenza, capace di unire tradizione, innovazione e qualità educativa.Le iniziative dell'Istituto Professionale "Tandoi" (indirizzo enogastronomico e servizi per la sanità e l'assistenza sociale) non sono terminate. Per informazioni si consiglia di seguire i social Facebook e Instagram e seguire @ipctandoicorato