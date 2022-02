L'orchestra della Fondazione Petruzzelli in scena a Corato

C'è il Teatro Comunale di Corato tra i tetari nei quali si esibirà l'Orchestra della Fondazione del Teatro Petruzzelli, diretta dal Maestro Gianni Fratta.La prestigiosa orchestra, per iniziativa della Città Metropolitana e della Fondazione Teatro Petruzzelli, farà tappa nei comuni di Bitonto, Gioia del Colle, Corato e Putignano."Il teatro Petruzzelli, la sua orchestra, la sua musica e la sua arte sono un patrimonio collettivo che tutti devono poter vivere e apprezzare", spiega il presidente della Fondazione Petruzzelli e sindaco di Bari Antonio Decaro."Questo -prosegue- è uno dei motivi che ci ha spinto a riprogrammare un nuovo ciclo di concerti nei Comuni dell'area metropolitana che in questi anni hanno riaperto i loro contenitori culturali. Saranno quattro nuovi appuntamenti in giro per la terra di Bari, con lo scopo di promuovere la conoscenza della musica e riportare i cittadini a teatro, tornando a vivere la nostra normalità".La prestigiosa istituzione musicale sarà in scena sabato 19 febbraio alle 20.00 al Teatro Comunale di Corato.Il programma dei concerti propone: Ouverture da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, Ouverture da L'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, Ouverture da Le Ebridi op. 26 di Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven.I biglietti sono già disponibili al costo di 1 euro su http://www.vivaticket.it