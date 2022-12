La "Grande orchestra italiana" di Mezzapesa in concerto a Corato

Un tributo speciale a Ennio Morricone, il più grande compositore italiano di tutti i tempi con oltre 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti, 2 Oscar, 3 Grammy Awards, 4 Golden Globe e 1 Leone d'oro.Da "L'estasi dell'oro" a "C'era una volta il west", passando per "Nuovo Cinema Paradiso" a "Per qualche dollaro in più", sarà un viaggio incredibile tra melodie rimaste nella memoria collettiva di intere generazioni quello che il pubblico intraprenderà nel corso dello spettacolo "Morricone The Legend – Tributo alle grandi musiche del Maestro" in programma sabato 7 gennaio, a partire dalle ore 20, nellaLa Grande orchestra italiana diretta dal, che ha curato l'arrangiamento insieme ai maestri, con il suo organico composto da più di 20 musicisti, vanta esperienze internazionali e giovani talenti capaci di esprimere al meglio la musica di Morricone. L'evento sarà impreziosito dalle voci dei sopranooltre che di. La serata sarà condotta da