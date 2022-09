La rassegna "Lectorinfabula" toccherà Corato

L'edizione 2022 dell'European cultural festival "Lectorinfabula", organizzata dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno da diversi anni nel centro storico di Conversano, toccherà anche Corato. Giovedì 22 settembre, alle ore 21, nel Teatro comunale andrà in scena lo spettacolo "Ogni luogo è un dove", scritto da Marco Aime, prodotto da Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con Pistoia-Dialoghi sull'uomo, per la regìa di Sergio Maifredi.Sul palco si esibiranno(voce narrante),(canto, voce narrante e rumorista) e(chitarra e canto).Marco Aime, antropologo e docente di antropologia culturale all'Università di Genova, sarà il protagonista di un viaggio nello spazio, per raccontare quanta strada calpestano gli uomini per attraversare cieli, muri, deserti e mari, per affermare il proprio diritto e desiderio di vita.«Incontriamo "lo straniero" e in ogni brano, in ogni canto, lo sentiamo più vicino: è la madre che culla il figlio mentre fugge dalla Libia, e il bambino che non ce l'ha fatta a raggiungere la sua terra promessa ma che ci parla forte con la sua pagella cucita tra i vestiti, è il migrante che raccoglie la frutta sotto il sole cocente dell'estate» è quanto riportato nella sinossi dello spettacolo. «Minuto dopo minuto, questo viaggio nello spazio si trasforma in un viaggio nel tempo, perché anche noi siamo stati migranti, perché tutta l'umanità è in cammino, da sempre, in un susseguirsi di strappi, conflitti, incontri, esilii, ritorni».La serata sarà introdotta da. L'accesso all'evento è gratuito su prenotazione (attraverso il sul sito internet www.lectorifabula.eu)."Lectorinfabula" 2022, oltre Corato e Conversano, coinvolgerà - fra il 19 e il 24 settembre - i Comuni soci della Fondazione Di Vagno, ovvero Mola di Bari e Putignano in quattro serate con filo conduttore il mare.