La seduta del Consiglio Comunale in diretta testuale

I LAVORI IN DIRETTA

- «Sfrutteremo il finanziamento, ci stiamo già attivando. C'è da fare un grosso lavoro per mettere in sicurezza i nostri edifici e bloccare il degrado di cui i nostri edifici scolastici sono in generale afflitti. Sono stato con l'assessore all'istruzione qualche settimana fa all'edificio Cifarelli. L'interrato è ormai occupato dall'umidità di risalita mentre sino a non molto tempo fa quei locali erano utilizzati per la mensa. Ereditiamo una situazione che merita un serio intervento di rilancio e di attenzione per la scuola che è mancato. Per non parlare della questione della scuola che non c'è, la Giovanni XXIII. Su quella scuola c'è da intervenire subito: paghiamo un mutuo rispetto a soldi non spesi e rischiamo che la Corte dei Conti ci sanzioni pesantemente. C'è una insufficienza di spazi scolastici che va affrontata e risolta ma bisogna mettere soldi a bilancio o fare delle locazioni: credo che la scuola meriti più finanziamento, rispetto e riconoscimento del ruolo culturale e sociale che svolge»«Grazie per l'impegno. È una della prime risposte che vogliamo dare alla città non per dare fumo negli occhi ma che segni il cambiamento strutturale di cui la città ha bisogno. Siamo in un palazzo comunale come questo che è molto bello ma mi ricorda un albergo di epoca coloniale del Marocco, tutto decadente e abbandonato. La sensazione è del fascino della decadenza. Non c'è un sistema wireless, i computer sono lenti, si lavora a fatica con sistemi obsoleti. Dobbiamo riorganizzare una macchina che va modernizzata e informatizzata. È tempo di portar fuori questo comune dagli anni '60 e proiettarlo verso il 3000. Molti servizi potranno essere ottenuti con i mezzi informatici».«Sulla sicurezza abbiamo fatto una commissione il 1 marzo all'interno della quale si è fatta una disamina a partire dalla quale stiamo elaborando un piano per la sicurezza i cui pilastri sono le forze dell'ordine, che sono addette al presidio del territorio. Ho incontrato due volte il Prefetto di persona e due volte online, in città la situazione va decisamente migliorando rispetto alla situazione di smarrimento in cui ci si sentiva alcuni mesi fa, nonostante la gazzarra organizzata sui social al fine di screditare l'azione dell'amministrazione, cosa che non ci intimidisce per nulla. La polizia locale, nonostante l'esiguo numero a cui è ridotta, 19 con le prossime imminenti uscite per pensionamento, sta facendo un grande sforzo. Oggi abbiamo un comandante con cui abbiamo concordato aumento dei turni e pattugliamento della città anche in funzione anticovid. Si può notare anche la rafforzata presenza in città dei carabinieri, presenti anche a piedi con i vigili urbani. Invito tutti a non politicizzare la questione sicurezza. La polemica si può fare su molte altre cose. Se si va a scrivere sui social che a Corato si può fare quel che si vuole, in questa maniera si attenta alla sicurezza perché aumenta la percezione di insicurezza da parte del cittadino e si conferisce ad alcuni soggetti la sensazione di impunità. I corpi di viglianza privata possono svolgere un altro tipo di azione. Stiamo predisponendo il piano».: Con l'arrivo della primavera gli agricoltori si adoperano per preparare l'irrigazione dei terreni ed è spesso necessario attraversare strade pubbliche per trasportare l'acqua da un terreno all'altro. Capita di assistere ad azioni selvagge che recano danni alle strade rendendole pericolose. Occorre vigilare sul rispetto delle norme e chi effettua queste azioni chieda il permesso al comune e ripristini il manto bituminoso a regola d'arte. Interventi fatti senza autorizzazione vengano sanzionati.Mancanza di segnaletica e informazione sulla circolare della linea urbana: «Non ci sono informazioni in particolare sulla linea che porta all'ospedale. Nessuno sa a che ora passa la navetta, dove bisogna prenderla. Ferrotramviaria e la biglietteria non forniscono informazioni. La navetta - cosa ancor più grave - non arriva più all'ospedale» torna sulla questione sicurezza, già evidenziato nel comunicato stampa diffuso questa mattina. «Avevamo proposto di incrementare gli sforzi economici, incentivando il lavoro straordinario e stanziare nuove somme per il fondo incentivante».Sulla SIxT e Asipu: Quando i nuovi consigli di amministrazione? E quale destino per l'ASIPU?Viabilità: Alcune traverse di via Andria sono state interessate da cambi di direzione di marcia. «Non è stata una scelta felice. Gli uffici competenti esaminino la situazione di via Cappello da Milano e via Garrone»Giudice di Pace: «Qual è l'orientamento dell'amministrazione?»Vaccini: «C'è molta preoccupazione in città. In una società smart come faranno quegli anziani che non hanno figli o parenti o che non possono recarsi neanche in farmacia? C'è la possibilità di venire incontro alle esigenze di queste persone anche attraverso l'istituzione di numero verde?»Commercianti: «Solidarietà a loro ma si affianchino provvedimenti sostanziosi. Stiamo per approvare il bilancio, non sappiamo nulla e per fortuna abbiamo avuto la proroga al 30 aprile... Si pensi ad agevolazioni per quanto riguarda i tributi minori»): annuncia che lo scorso dicembre il MID ha istituito il fondo per l'innovazione e il Comune di Corato. «Abbiamo attivato 4 nuovi sistemi di pagamento Pago PA e entro il 31 dicembre l'80% dei servizi di pagamento del Comune saranno disponibili su piattaforma Pago PA. I cittadini potranno pagare direttamente da casa». Corato avrà una propria APP che rappresenterà una vetrina e un coltellino svizzero per accedere ai servizi. La App sarà scaricabile entro fine Aprile verranno implementati moduli relativi a notizie, punti di interesse, info, eventi, raccolta differenziata, sondaggi... «Con questa app apre un nuovo strumento che renderà più efficiente il rapporto tra ente e cittadino»«Gli edifici scolastici dispongono di ampie superfici sui lastrici sociali. C'è un contributo da 260mila euro per l'efficientamento energetico. Chiediamo di fare una ricognizione delle superfici ancora disponibili di edifici pubblici ed eventualmente di non farsi sfuggire l'occasione che scade il 12 settembre»comunica all'assise una nuova nota della ASL «dopo mio intervento rigoroso e forte e dopo aver sollecitato l'intervento del presidente Emiliano». «Si conferma che nel territorio comunale di Corato è stato previsto un centro vaccinale di popolazione. Si precisa che solo per due classi di età (1942 - 1943) è uscita una imprecisione sulla collocazione del punto di vaccinazione. Si precisa che a partire dal 12 aprile tutte le vaccinazioni della popolazione dai 79 ai 70 anni avverranno nel centro vaccinale di popolazione di Corato»Il sindaco riferisce di una sua mobilitazione affinché fosse ad ogni costo salvaguardato il centro vaccinale. «Ho informato le farmacie della nostra città. Nessun coratino dovrà andare a vaccinarsi fuori Corato. Corato è una città di 50mila abitanti, è il secondo polo produttivo dopo Bari, si è mobilitata per prima per l'allestimento dell'hub vaccinale, si sono mobilitati i cittadini e le associazioni e penso che sia doveroso che le istituzioni garantiscano il pieno funzionamento del centro vaccinale»esprime solidarietà al corpo della Polizia Locale per l'aggressione subita da due agenti . «È evidente che il numero delle persone che non vogliono rispettare le regole è superiore a tutti i controllori. Esprimo la mia solidarietà anche a tutti i cittadini responsabili che in questo momento tengono anche le serrande abbassate per uscire il prima possibile dall'emergenza»Ore: 18.01 - Si procede all'appello: 22 consiglieri presenti. Assente giustificato Perrone per inderogabili impegni precedentemente assunti e per i medesimi motivi anche il consigliere Mastrodonato. Dal momento della sua proclamazione, Perrone non si è mai presentato in consiglio comunale.Ore 17.42 - I consiglieri comunali si stanno radunando nella sala consiliare nell'attesa che il segretario generale proceda all'appello.Nuova seduta del consiglio comunale, chiamato ad approvare tre punti iscritti all'ordine del giorno della riunione odierna.1. Grande Progetto "Adeguamento Ferroviario Area Metropolitana Nord Barese". Intervento "Raddoppio tratta Corato-Andria Sud Linea Ferroviaria Bari-Barletta. Realizzazione sottopasso ferroviario Km. 45+ 213 e relativa viabilità per soppressione P.L. Km. 45+071 Linea Ferroviaria Bari-Barletta. Acquisizione al patrimonio comunale opere urbanizzazione (sottopasso ferroviario e relativa viabilità) realizzate dalla Società "Ferrotramviaria Spa" ed approvazione schema di convenzione per consegna anticipata e definitiva.2. Variante Urbanistica puntuale al P.I.P. in zona D1/B approvato con delibera di C.C.n. 533 del 27 novembre 1987, tesa a ridisegnare la maglia "M" attraverso uno scambio tra aree per "verde pubblico" e aree per "lotti edificabili", con permuta di aree di proprietà comunale, nonché al completamento delle previsioni di Piano.3. Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 – Art. 194 co.1 lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1319/2020 e dal Decreto Collegiale n. 104/2021 resi dalla terza Sez. del TAR Puglia – Bari, a conclusione del giudizio amministrativo contrassegnato al n. 1431/2019 R.R. proposto c/ Comune di Corato