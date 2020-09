“La terrazza e la luna”, a Corato un viaggio filosofico nel Mediterraneo capovolto

Un viaggio sulle terrazze del Mediterraneo: è questo il tema del convegno/spettacolo intitolato, che andrà in scena a Corato nell'ambito dell'Estate Coratina mercoledì 2 settembre (ore 21.00) in Piazza Marconi con il sostegno dellaLa narrazione, che ha debuttato lo scorso 28 agosto nell'ambito del prestigioso Festival dei Sensi della Valle D'Itria, ripercorre, appunto, un viaggio nelle terrazze del nostro mare, incontro di culture diverse: da quelle europee vestite di lenzuola stese e pomodori, a quelle d'Oriente, teatro di malìe e racconti. E' però un Mediterraneo capovolto, come nella mappa di un grande geografo arabo, dove non c'è più nè alto, nè basso, ma tutto diventa un sud del mondo. E tutto diventa musica, poesia, filosofia.A curare la ricerca filosofica del lavoro è laDocente di didattica generale e di didattica delle culture all'Università degli Studi di Foggia, antropologa e politica, autrice del testo.A supporto della sua narrazione, la voce di, Cantautore, scrittore e giornalista, fondatore, voce e autore del gruppo Radiodervish e, attrice, regista e autrice teatrale e cinematografica, fondatrice della Compagnia Teatrificio22 e Teatri Di.versi.Tre personaggi di varia estrazione culturale, artistica che si incontrano per intrecciare i propri percorsi personali e per intessere una rotta comune per percorrere, filosoficamente, musicalmente e poeticamente alcuni tratti di storia visti da una prospettiva particolare, quella delle terrazze, un luogo riscoperto durante la pandemia, che accumuna il mediterraneo anche se vissuto in modi differenti sulle varie sponde. La terrazza diventa un punto di osservazione speciale dove poter incontrare un'altra eccellente narratrice e custode di storia: La luna, luminosa e immutevole che accompagna da sempre la storia dell'uomo, ne segna fortemente la spiritualità, il corpo, l'immaginario e la cadenza del tempo.Il lavoro è stato prodotto dae ha ottenuto il sostegno della, che in piena pandemia ha voluto sposare la visione di un progetto in divenire che esplorava temi delicati quali la costrizione femminile negli harem, la violenza delle frontiere e dei confini, la guerra e la legge di accoglienza del Mediterraneo, tutto con una lente di ingrandimento positiva e ricca di speranza e cambiamento. Lo ha fatto credendo nella riapertura dei teatri e degli spazi culturali come strumenti essenziali di ripartenza e di coesione delle comunità.«E' sempre un'emozione indescrivibile rivedere gli spazi della nostra Città occupati da manifestazioni culturali a diretto contatto con il pubblico» – ha spiegato, Presidente della Fondazione Cannillo. «In un momento storico contrassegnato dal distanziamento sociale e dalla paura, trovo molto interessante aprire le nostre menti e il nostro animo alla riscoperta di un legame profondo che unisce i popoli di culture e usanze diverse, ma accomunati da sentimenti comuni».