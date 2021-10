Ladri d'auto messi in fuga dalle guardie giurate

La semplice presenza di una pattuglia di uomini in divisa ha fatto in modo che alcuni malviventi dovessero rinunciare al loro proposito, quasi concretizzato, di rubare una automobile."Erano già riusciti a forzare una porta ed erano pronti a manomettere l'impianto di accensione, i malviventi che nelle prime ore del mattino di venerdì scorso hanno tentato il furto di una Fiat Tipo nuovissima, parcheggiata in una via del centro urbano" raccontano le Guardie giurate della Metronotte."La presenza delle nostre pattuglie, tuttavia, ha mandato a monte i piani, mettendo in fuga i malviventi ed evitando così il furto dell'auto. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri" ricordano.Un fenomeno, quello dei furti di auto, che rappresenta una ulteriore criticità nella città di Corato.