Lavori all'infrastruttura per Ferrotramviaria, corse soppresse e nuovi orari

Variazioni, corse soppresse e nuovi orari per i viaggiatori di Ferrotramviaria.La società informa che sino a diverso avviso, al fine di consentire lavori di revisione all'infrastruttura, i seguenti treni (ET91302; ET91304; ET 91314; ET91332; ET 91305; ET91307; ET91315; ET91335) saranno soppressi parzialmente tra Ruvo di Puglia-Terlizzi e viceversa, e sostituiti con autobus per lo stesso tratto come da nuovo orario visionabile a questo link Inoltre, i seguenti treni (ET91340; ET 91350; ET91313; ET 91317) saranno soppressi e sostituiti completamente con autobus come da suddetto orario.