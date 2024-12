Levante Arena: Musica, Emozioni e Tramonti nel Cuore del Mediterraneo

Nell'estate 2025, la Puglia sarà teatro della nascita di un progetto straordinario che unisce musica, gastronomia e natura:una nuova area concerti immersa in un paesaggio mediterraneo sul Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo.Levante Arena rappresenta un'importante opera di riqualificazione urbana, recuperando una lunga striscia di terra affacciata sul mare che per anni è rimasta in disuso.Un luogo strategico e facilmente accessibileLa posizione di Giovinazzo è particolarmente favorevole:- A pochi chilometri dall'Aeroporto Internazionale Karol Wojtyla di Bari-Palese e dalla stazione ferroviaria.- Circondata da strutture ricettive, come campeggi, B&B e hotels.- Collegata da piste ciclopedonali che uniscono Giovinazzo a Molfetta e Bari Santo Spirito.- Dotata di ampie aree di parcheggio pubblico e di parcheggi privati a breve distanza.Un'esperienza immersiva tra natura e musicaIl contesto naturale che circonda Levante Arena è unico:- Ulivi secolari, siepi frangivento e alberature mediterranee si fondono armoniosamente con un palmeto che abbraccia lo skyline.- Uno scenario mozzafiato al tramonto, che cala proprio alle spalle dello stage, renderà ogni evento indimenticabile.Musica e sapori: un'offerta completaOltre ai concerti e ai festival, Levante Arena offrirà un'ampia gamma di proposte gastronomiche con aree indipendenti dedicate a:- Bracerie, friggitorie, paninoteche di mare e sushi bar.Questi spazi celebreranno i sapori locali, arricchiti da influenze internazionali. (Chi fosse interessato a gestire le aree ristorative ancora disponibili può contattare i numeri indicati nei contatti. Le attività saranno operative tutti i giorni, non solo durante gli eventi.)Il progetto e la squadra"L'obiettivo è creare un luogo dove musica, natura e sapori si incontrano, offrendo al pubblico un'esperienza completa e indimenticabile," spiega Michele Aniello, socio e responsabile stampa di Levante Entertainment S.R.L.Il progetto nasce da un'idea di Emmanuele Caldarulo, figura nota nel settore, che commenta: "La Levante Arena Eventi sarà un punto di riferimento per un pubblico ampio e variegato, dai giovanissimi alle famiglie, con iniziative pensate per tutti."La direzione artistica sarà affidata a Dario Boriglione, fondatore del Demodè Club, che vanta oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli eventi live.Con una capienza stimata tra i 5.000 e i 10.000 spettatori in piedi, Levante Arena Eventi sarà la prima area concerti di questa portata direttamente affacciata sul mare di Puglia, puntando ad attirare visitatori da tutta la regione e oltre.Partener ufficiale Cippone & Di Bitetto.Rimani aggiornatoScopri tutte le novità sull'apertura e il calendario eventi:www.levantearena.comwww.instagram.com/levantearenawww.facebook.com/levantearenaContattiWhatsApp +39 351 055 1271Email: levantearenaofficial@gmail.com