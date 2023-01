"Libera", ecco il singolo d'esordio di Mariarita D'Onofrio: l'intervista

Mariarita D'Onofrio

Dopo mesi di lavoro e attese è finalmente fuori "Libera", singolo d'esordio della talentuosissima Mariarita D'Onofrio, giovane interprete coratina.Da sempre uno dei pezzi più pregiati della scuderia della maestra di canto Marilia Papaleo, Mariarita ha un'inconfondibile voce, con sfumature che vanno dal soul al jazz. Sebbene in taluni passaggi ricordi vagamente la primissima Anna Oxa, quella di "Un'emozione da poco", specie nei vibrati, il timbro di Mariarita, senza cadere in semplicistiche esagerazioni, è praticamente unica nel panorama italiano. In esclusiva per Corato Viva l'abbiamo intervistata:«Libera nasce dalla voglia di riuscire ad esprimermi. Dietro le note e le parole del brano c'è la malcelata sensazione di non sentirsi accettati in una società che o ti omologa, o ti esclude. Il testo è della mia maestra di canto Marilia Papaleo e arrangiato dalla Red Tomato Production, che ringrazio infinitamente».«Maggiormente nel pop rock, ma da un paio d'anni mi sto avvicinando anche attraverso il conservatorio, al canto jazz».«Amy Winehouse e Mina sono le mie artiste di riferimento. Amo tantissimo anche Lucio Dalla».«Mi piacerebbe prossimamente produrre un album con altri singoli che ho in cantiere. Il mio obiettivo principale è quello di arrivare al cuore della gente, cercando loro di trasmettere il mio amore per la musica. Vorrei affermarmi in questo mondo, da artista o da insegnante di canto, seguendo le orme della maestra Papaleo mia musa ispiratrice, aprendo una scuola di canto».La passione non le manca, men che meno il talento, purissimo. Insomma, Mariarita ha tutte le caratteristiche per sfondare e noi ce lo auguriamo di cuore.Contatti e social