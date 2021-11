Lo sport anche per ragazzi disabili: due giorni di sensibilizzazione alla Tattoli - De Gasperi

Nell'ambito della giornata internazionale delle persone con disabilità, l'I.C. "Tattoli-De Gasperi di Corato promuove una giornata dedicata allo sport " Diversamente Insieme" nella giornata del 30 novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 12, che mira ad aumentare la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno a promuovere un messaggio volto ad affermare i principi e i diritti civili, umani e sociali e il benessere delle persone con disabilità.La giornata prevede la presenza di varie associazioni sportive che operano sul territorio promuovendo la pratica sportiva di ragazzi e adulti con disabilità.Le Associazioni presenti saranno :- Polisportiva Cicistica "Cavallaro" con il CICLISMO. - "Arcieri "Federico Quinto CORATO" con il TIRO con L'ARCO.- "Circolo Tennis Tandoi" Corato con il TENNIS.- "ASD Laureati in movimento" Bitonto con il CALCIOBALILLA.- "Elos Bitonto" con l'ATLETICA LEGGERA e- "DECATHLON Molfetta " con un rollup sport paralimpico (Attrezzature e ausilii per lo sport per disabili)- "Lega Navale Barletta" con il WINDSURF- ASD Tennistavolo Corato.Ci sarà inoltre la presenza del Presidente Regionale CIP Puglia Giuseppe Pinto e del prof. Vito Sasanelli Referente Regionale Scuola per lo Sport e Disabilità, e dell'atleta nazionale Simone Colasuonno.Domani, 1 dicembre, saranno ospiti della scuola Lilli Basile, allenatrice paralimpica APD Fortitudo Trani, e Ilaria Mesaroli e Vincenzo Apruzzese atleti dell'Associazione Oltre lo sport Trani.