Locali ad uso scolastico, ulteriori 126mila euro per gli affitti

A seguito di avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione pubblicato in data 6 agosto 2021, così come da noi riportato nelle scorse ore, il Comune di Corato è risultato aggiudicatario di 200 mila euro per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti a scopo didattico.Contestualmente, con lo stesso avviso, il Comune è risultato aggiudicatario di ulteriori 126 mila euro per affitti di locali e spazi da adibire ad uso didattico."Decisamente rilevante quest'ultima linea di finanziamento considerate le esigenze di ulteriori spazi utili all'attività didattica, dovute soprattutto alle imposizioni dettate dall'emergenza sanitaria" si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città."Considerata la scadenza dell'avviso, 13 agosto 2021, in una sola settimana, grazie ad uno sforzo di non poco conto da parte degli uffici preposti e in stretta sinergia con gli assessorati interessati (pubblica istruzione e lavori pubblici), si è riusciti a candidare le proposte oggetto di conseguente aggiudicazione" continua la nota del comune nella quale, altresì, si riferisce che "Seguiranno nelle prossime settimane tutti gli atti ammnistrativi opportuni per rendere immediatamente utilizzabili le risorse aggiudicate" ."Stiamo candidando la città a tutte le opportunità - commenta il sindaco De Benedittis - Parlerei di attivismo amministrativo, in pieno agosto, con risultati evidentemente positivi.La politica non si fa con le polemiche, ma facendo squadra per il bene della città".