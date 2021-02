Mamma travolta da moto pirata: "Sono viva per miracolo"

"Sono viva per miracolo dopo che una motocicletta mi ha travolto mentre andavo a prendere mia figlia da scuola". È la drammatica testimonianza di una giovane mamma di Corato, suo malgrado protagonista di una incresciosa vicenda verificatasi mercoledì scorso e di cui soltanto ora si è avuta notizia.Incresciosa perché, oltre ad aver provocato l'incidente, il motociclista si è fermato solo per rimproverare la donna e poi è andato via senza prestare soccorso e facendo perdere le sue tracce."Ero a terra, confusa e dolorante, ma fortunatamente viva" racconta la vittima, travolta su via Sant'Elia a pochi passi dalla scuola."La moto è sfrecciata travolgendomi. Da credente posso pensare di essere stata protetta dalla Madonna di Lourdes', ci racconta ancora molto provata.Dell'accaduto si sta interessando la Polizia di stato. Si indaga per risalire all'identità del pirata della strada che è andato via nonostante la presenza di tanta gente e di una donna ferita in terra.La vittima è fortunatamente salva, con escoriazioni multiple ma in ripresa. Ancora molto provata per l'accaduto, riservata nel descrivere ciò che ha provato. Un racconto che però è una raccomandazione agli utenti deboli della strada ma anche a chi usa veicoli a prestare più attenzione alla guida e a prendersi la responsabilità delle proprie azioni.