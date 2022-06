Il presidente Valeria Mazzone ha convocato il consiglio comunale di Corato per le ore 16 di martedì 28 giugno.Nove i punti all'ordine del giorno, dall'individuazione di organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione alla modifica con integrazione di una delibera dell'assemblea del 4 maggio scorso. Prevista anche la modifica di un articolo dello statuto dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese-ofantina, oltre che l'individuazione dei consiglieri che faranno parte della Commissione toponomastica.Le questioni di maggiore rilievo politico-amministrativo riguardano l'esame e l'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale, la discussione e il voto sulla nota di aggiornamento al Dup (documento unico di programmazione), sul bilancio di previsione e il rendiconto di gestione: passaggi tutt'altro che privi di significato, ritenuti alla stregua di una verifica per la maggioranza a supporto del Sindaco Corrado De Benedittis.