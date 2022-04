Il pronto intervento degli agenti di una pattuglia della Metronotte srl ha permesso di sventare il tentativo di furto di un'auto in pieno centro a Corato. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì. Le guardie particolari giurate hanno notato movimenti sospetti intorno a una Fiat Panda parcheggiata in corso Mazzini che in effetti si sono rivelati frutto degli intenti criminosi dei ladri.Gli agenti della Metronotte si sono avvicinati per scongiurare l'atto predatorio e i malviventi si sono visti costretti alla fuga. Poco dopo sono giunti sul posto i Carabinieri e la proprietaria del veicolo. Gli accertamenti hanno riscontrato solo la rottura della serratura di una porta ma ancora una volta l'azione tempestiva della Metronotte ha scongiurato un furto.