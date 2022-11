«La notizia, giunta mercoledì sera, della morte del giovane Marco Mennuti, originario di Corato, in un incidente stradale avvenuto in Egitto, ci dà grande tristezza.Sicuramente, anche se in terra così lontana, qualcuno gli sarà stato vicino e forse gli avrà tenuto la mano nei suoi ultimi istanti.Esprimo la vicinanza mia e della città alla sua famiglia».È quanto riportato in una breve nota diffusa daSindaco di Corato, in relazione alla tragica scomparsa di Marco Mennuti (link all'articolo)