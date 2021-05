Moto termina fuori strada sulla Corato - Castel del Monte, giovane ferito

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 29 maggio, sulla strada provinciale che collega Corato e Castel del Monte, nella murgia coratina.Una motocicletta, guidata da un ragazzo di Terlizzi, ha terminato la sua corsa fuori strada, probabilmente per scansare un altro mezzo che sopraggiungeva.Il giovane, che faceva parte di un gruppo di motociclisti, ha perso il controllo del motociclo venendo sbalzato a terra. Primi a soccorrere il malcapitato sono stati i volontari delle Guardie Ambientali d'Italia, nei paraggi durante un servizio di monitoraggio del territorio. Sono stati loro a richiedere l'intervento di un'ambulanza che è giunta sul posto prestando le necessarie cure al giovane ferito. Le sue condizioni non sarebbero gravi.Sul posto anche gli uomini della Polizia Locale di Corato per i rilievi del caso. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti.