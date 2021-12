Musica da camera nella chiesa di San Domenico con l'Ensemble Woodwind Quintet

Nella serata del 29 dicembre nella Chiesa San Domenico ci sarà il concerto di Natale dell'"Ensemble Woodwind Quintet".Il concerto propone brani musicali in diverse formazioni cameristiche, coinvolgendo clarinetto, clarinetto basso, oboe, corno e flauto. Il repertorio spazierà da brani natalizi e non solo. I brani saranno eseguiti da Giuseppe Pellegrini (Flauto), Luciana Visaggio (Oboe), Domenico Varesano (Clarinetto), Francesco Ursi (Corno), Giorgio Loiodice (Clarinetto Basso).Il concerto prevede due momenti:WOODWIND TRIO (flauto – clarinetto – clarinetto basso)- G. Kummer TRIO op 52 - Allegro- G. Rossini LA DANZA-Tarantella Napoletana- L. Capuano CHRISTMAS FANTASYWOODWIND QUINTET (flauto – oboe - clarinetto – corno - clarinetto basso)- F. X. Gruber Astro del Ciel- P. Mascagni Intermezzo da "La cavalleria Rusticana"- N. Rota Romeo e Giulietta- Grieg Il Mattino- E. Morricone The MissionI posti sono limitati nel rispetto delle normative anticovid-19 vigenti.È possibile partecipare all'evento solo su prenotazione attraverso il link eventbrite pubblicato sulle pagine social del laboratorio urbano (FB: Corato Open Space; IG: corato_openspace) o sulla pagina FB: Ensemble Trio.