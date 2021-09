"No ai doppi turni", anche gli studenti di Corato protestano in Prefettura

C'erano anche folte rappresentanze degli istituti superiori di Corato questa mattina a Bari alla grande manifestazione studentesca contro la decisione della Prefettura di predisporre il doppio turno per scaglionare gli orari di ingresso a scuola.Il Prefetto di Bari Antonia Bellomo ha infatti disposto per le scuole superiori dell'area metropolitana due turni, organizzati a distanza di 100 minuti: il 75% degli studenti comincerà le lezioni alle 8 e il restante 25% alle 9.40. Disagi e problematiche sono state sollevate nei giorni scorsi dall'intero comparto scuola e a scendere in piazza questa mattina sono stati gli studenti di Bari e dei comuni della provincia, fra cui anche quelli di Corato.Un corposo gruppo di studenti dell'IISS "Oriani-Tandoi", dell'ITET "Tannoia" e del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" si è infatti unito alla protesta, come già annunciato nei giorni scorsi da Luca Ignomeriello, rappresentante d'istituto del Liceo Artistico dove gli alunni avevano già manifestato con scioperi, sit-in, petizioni ed incontrando anche il sindaco Corrado De Benedittis per sollecitare un intervento nella revisione della decisione della Prefettura.La richiesta degli studenti è di dare maggiore autonomia organizzativa agli istituti scolastici perchè possano calibrare gli orari delle lezioni in base alle esigenze di ogni singolo istituto e dei suoi alunni, nonchè anche del personale docente e Ata.Le difficoltà più volte sottolineate sono collegate anche all'inadeguatezza del sistema di trasporto locale che non consente agli studenti di viaggiare in sicurezza e ad orari scaglionati per mancanza di corse coincidenti con gli orari di uscita pomeridiana da scuola dei tanti studenti pendolari.La pioggia non ha fermato i ragazzi che si sono dati appuntamento in piazza Umberto I a Bari per dirigersi insieme in piazza Libertà, davanti alla Prefettura. Qui, il Prefetto Bellomo ha accolto sei rappresentanti degli studenti.