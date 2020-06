«Non mollate i vostri sogni», gli auguri di Malika Ayane agli studenti del Liceo Artistico di Corato

Social Video 1 minuto Malika Ayane agli studenti del Liceo Artistico

In questo anno scolastico particolare che ha allontanato gli studenti dai banchi di scuola non si è affievolita la passione e la creatività degli studenti del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato. Anche attraverso la didattica a distanza, i docenti sono riusciti a far sentire i ragazzi vicini e a farli lavorare assieme in progetti tesi all'espressione artistica nelle sue svariate forme.Così come gli studenti dell'indirizzo Audiovisivo e Multimediale, con la prof.ssa Patrizia Ricco, docente di Discipline Audiovisive, e la prof.ssa Carmen Albergo, si sono cimentati nel raccontare il coronavirus con il progetto Coronaca, il coro Polimnia della Federico II ha continuato a tenere il tempo e ad unire le proprie voci per trasmettere messaggi di speranza e serenità.Con la loro guida, la prof.ssa Porzia Volpe, docente di italiano, hanno realizzato un video intitolato "TVB (Ti Vuoi Bene)" utilizzando come base musicale la canzone "Senza fare sul serio" della nota cantante Malika Ayane. Stesso ritmo, stesse note, ma parole diverse, modificate dalla docente, per raccontare in musica l'esperienza del lockdown e la speranza per un avvenire più sereno.«Non perder tempo, contro l'apatia e la pigrizia trasforma il tempo in opportunità». È questo il messaggio a chiare lettere dei ragazzi per i ragazzi, l'augurio di una docente per i suoi studenti con l'invito a cantare e ballare insieme «per sentirci vicini e a scuola», e a volersi bene e credere che "andrà tutto bene".Una performance creativa e importante che è giunta sino alla cantante Malika Ayane che, nell'ultimo giorno di scuola, ha voluto mandare un video messaggio al coro Polimnia e a tutti gli studenti del liceo Artistico di Corato. Un regalo inaspettato e un grande incentivo a non perdere mai di vista le proprie passioni e a coltivare talenti e creatività per gli studenti a cui la Ayane augura «Non mollate mai i vostri sogni».«Se c'è una cosa che quest'anno ci ha insegnato - continua la cantante - è che proprio quando sei soddisfatto di te e pensi che stia andando tutto bene, ecco che arriva un imprevisto bello grosso a cercare di metterti il bastone fra le ruote. Ma io vi auguri di trarre sempre il meglio dalle situazioni, anche quelle che vi fanno sentire più indifesi e paralizzati. Siate la versione migliore di voi! - e conclude - Abbracciate forte la vostra professoressa che tifa per voi».