Nota d'Oro, ecco tutti i premiati della 32esima edizione

Archiviata anche la 32esima edizione della "Nota d'Oro" e della manifestazione collaterale "Bimbo d'Oro 2020".Al termine della kermesse allestita dall'organizzatore e direttore artistico Aldo Scaringella e condotta dal presentatore Pierluigi Auricchio, svoltasi nella verdeggiante location dell'Appia antica Restaurant & Garden di Corato, queste le classifiche dei premiati per il Bimbo D'Oro- BabyEditi:1°Posto Daniele Muzio;2°Posto Ascenza Lorusso;3° Posto Aurora PepeBaby Inediti:1°Posto Elisa Laporta;Junior Editi:1° Posto Eliana Altomare;2° Posto Stefania Leopizzi;3° Posto Teo Pignataro.Junior Inediti1°Posto Janine Losito ;2°Posto Denise Degiglio;3°Posto Teo Pignataro.I premiati della Nota D'Oro 32°edizione:Senior Editi:1°Posto Mariarita D'Onofrio;2° Posto Lizi Otiashvilli;3° Posto Luana Patruno;Senior Inediti:1° Posto Andrea Nicolardi;2°Posto Nathalie Noemi Bruno;3° Posto Gabriele Zagaria.Over Editi:1° Posto Leone;2°Posto Mina Signorile;Cat.Over Inediti:1° Posto Maurizio e Alessandro Ventura.Premio "Un testo per la vita" borsa di studio premio messo in palio da Pasquale Arbore in ricordo di Claudio" DJ Squalo Arbore a Denise Degiglio.Premio della critica Proloco Quadratum Corato a Janine Losito premiata dal Presidente Gerardo Strippoli;Premio Simpatia Granoro spilla d'oro consegnato dal direttore amministrativo della Granoro dott. Francesco Buonomo;Premio voce radiofonica pergamena consegnata da Franco Contabile editore di Radio Florlevante Terlizzi;Bonus teatro a Di Ale e Mariarita d'Onofrio premi consegnati da Cecilia Maggio Presidente Compagnia Teatrale "Atto Re Matto"«La Nota d'Oro 2020, che ha resistito al duro "dopo lockdown" da Covid-19 ed al totale disinteresse del Comune di Corato (cosa mai accaduta in tutta la sua trentennale esistenza), ha brillato in diverse location con le sue serate di spettacolo» commentano gli organizzatori.L'Audizione di selezione, la 1^ e la 2^ Semifinale si sono svolte tutte nella marittima Oasi San Giacomo – Dome di Molfetta e la conclusione a Corato nell'Appia antica Restaurant & Garden.«Entrambe le location hanno accolto l'evento con grande disponibilità e professionalità. Il ringraziamento dell'organizzazione è rivolto anche a tutti gli sponsor che hanno creduto nell'edizione 2020 che, come sempre è componente del circuito nazionale dei Grandi Festivals Italiani» continuano gli organizzatori.A giudicare è stata una giuria composta da professionisti del settore musica e spettacolo, oltre a giurati esterni per l'assegnazione di premi bonus, con la presenza della cantante Morena Rosini, voce dello storico gruppo dei Milk & Coffee, nonché, attrice e speaker di Radio Italia anni '60 Lazio e Bianca Chiriatti, giornalista professionista della Gazzetta del Mezzogiorno sezione eventi musicali, con alle spalle lavori in Mediaset, Radio Capital e Cosmopolitan.La giuria canonica è stata composta da Maurizio Pellegrini, cantautore- musicista; Anna Ciliberti, Diplomata in pianoforte, canto leggero e laurea in musicoterapia; Cecilia Maggio, regista teatrale/ insegnante di recitazione, presidente Compagnia Teatrale "Atto Re Matto" iscritta alla federazione italiana teatro amatoriale; Luka Sensi, autore, cantautore e compositore; Francesca Celiberto, cantautrice; Franco Tempesta, giornalista di Teleregione; Domenico Tacchio, Laureato in Canto Lirico presso il conservatorio N. Piccinni di Bari e specializzato in Arti Sceniche.Per i premi bonus, il Presidente Pro Loco "Quadratum" Gerardo Strippoli (Premio della Critica); Pasquale Arbore (Premio per la vita in ricordo di dj Squalo); Franco Buonomo, direttore amministrativo Granoro (Premio simpatia 2020); Franco Contabile, editore di Radio Florlevante e del mensile Città Domani (Premio voce radiofonica).