“Nulla Si Sa, Tutti Si Inventa”, il Teatro Comunale riparte da Elisa Barucchieri

Un teatro che riapre, una celebrazione per un'intera comunità. Un momento di gioia condivisa, di speranza necessaria. Il Comune di Corato, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, festeggia la riapertura del teatro con una grande festa spettacolo in programma martedì 21 dicembre.Circensi, artisti e danzatori accoglieranno il pubblico in piazza Marconi a partire dalle ore 20. Figure fantastiche porteranno il pubblico in un sogno, in un viaggio, in un mondo incantato e senza tempo. Un percorso che continuerà all'interno del teatro comunale di Corato con lo spettacolo "Nulla Si Sa, Tutti Si Inventa", titolo che è omaggio alle parole perfette del maestro Federico Fellini.Sul palco del Teatro, prima dello spettacolo, creato appositamente per questo speciale evento dalla coreografa Elisa Barucchieri, il Comune di Corato e il Teatro Pubblico Pugliese presenteranno alla stampa e al pubblico presente in teatro la stagione di prosa, danza e musica del Comune di Corato.L'ingresso sarà gratuito e le prenotazioni potranno essere effettuate al link https://bit.ly/33q6S44 Per accedere sarà necessario essere in possesso della certificazione come da normativa vigente.