Nuovo incendio nelle campagne di Corato, fiamme minacciano il bosco

È sempre la zona a ridosso del bosco di Cicibizzo ad essere stata minacciata dalle fiamme di roghi dalla natura sospetta. Difficile infatti pensare che a distanza di pochi giorni e in piena serata le fiamme possano essersi sviluppate in maniera del tutto accidentale.Nella serata di ieri un ulteriore intervento dei volontari delle Guardie Ambientali d'Italia e del personale dell'ARIF ha scongiurato l'espandersi del rogo che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche.Intorno alle 23 i volontari hanno individuato le fiamme e condotto sul luogo il personale ARIF. I loro idranti hanno fatto in modo che le fiamme venissero circoscritte prima che riuscissero a raggiungere il bosco, con conseguenze molto gravi.Soltanto sabato scorso i vigili del fuoco e il personale dell'ARIF erano stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha distrutto 20 ettari di murgia. Anche in quel caso l'origine del rogo potrebbe essere di natura dolosa.