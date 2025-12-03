Omicidio Manzi, giudizio immediato per i quattro imputati

Il processo per l'omicidio del 50ennee il tentato omicidio di suo fratello, di 42 anni, avvenuti a Corato lo scorso anno, entrerà direttamente nella fase dibattimentale saltando l'udienza preliminare. Quattro gli imputati accusati a vario titolo di omicidio, porto abusivo d'arma da fuoco e tentato omicidio.Il giudice per le indagini preliminari del, ha infatti disposto il giudizio immediato a carico di, rispettivamente padre e figli di 53, 23 e 19 anni e difesi dall'avvocato. Il rito immediato è stato applicato anche per la 49enne, moglie di Manzi e assistita dall'avvocato. I quattro dovranno comparire il prossimo 16 gennaio davanti allaSecondo gli inquirenti, il delitto, avvenuto il 16 dicembre 2024, sarebbe maturato nell'ambito di contrasti familiari mai sopiti, culminati quella sera in una furibonda lite tra i fratelli Manzi e Nicola Pilato, loro cognato. La ricostruzione contenuta negli atti dellatranese tratteggia un quadro di particolare violenza. Secondo i filmati della videosorveglianza, i Pilato, a bordo di unaguidata dal 19enne, avrebbero avvicinato i fratelli Manzi in via Salvi.Il primo a scendere sarebbe stato proprio il conducente, che avrebbe «prelevato dal sedile anteriore un fucile e sparato contro», prima di dirigere «i colpi di fucile verso». Anche Balducci avrebbe partecipando alla sparatoria, puntando «una pistola (quella raccolta dal marito) contro i tre Pilato».