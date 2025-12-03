Il Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani
Cronaca

Omicidio Manzi, giudizio immediato per i quattro imputati

Il procedimento, il prossimo 16 gennaio, entrerà direttamente nella fase dibattimentale saltando l'udienza preliminare

Corato - mercoledì 3 dicembre 2025 8.20
Il processo per l'omicidio del 50enne Nicola Manzi e il tentato omicidio di suo fratello Michele, di 42 anni, avvenuti a Corato lo scorso anno, entrerà direttamente nella fase dibattimentale saltando l'udienza preliminare. Quattro gli imputati accusati a vario titolo di omicidio, porto abusivo d'arma da fuoco e tentato omicidio.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Domenico Zeno, ha infatti disposto il giudizio immediato a carico di Nicola, Savino e Gabriele Pilato, rispettivamente padre e figli di 53, 23 e 19 anni e difesi dall'avvocato Giovanni Battista Pavone. Il rito immediato è stato applicato anche per la 49enne Marianna Balducci, moglie di Manzi e assistita dall'avvocato Vincenzo Desiderio. I quattro dovranno comparire il prossimo 16 gennaio davanti alla Corte d'Assise di Trani.

Secondo gli inquirenti, il delitto, avvenuto il 16 dicembre 2024, sarebbe maturato nell'ambito di contrasti familiari mai sopiti, culminati quella sera in una furibonda lite tra i fratelli Manzi e Nicola Pilato, loro cognato. La ricostruzione contenuta negli atti della Procura della Repubblica tranese tratteggia un quadro di particolare violenza. Secondo i filmati della videosorveglianza, i Pilato, a bordo di una Volkswagen Golf guidata dal 19enne, avrebbero avvicinato i fratelli Manzi in via Salvi.

Il primo a scendere sarebbe stato proprio il conducente, che avrebbe «prelevato dal sedile anteriore un fucile e sparato contro Nicola Manzi», prima di dirigere «i colpi di fucile verso Michele Manzi». Anche Balducci avrebbe partecipando alla sparatoria, puntando «una pistola (quella raccolta dal marito) contro i tre Pilato».
  • Nicola Manzi
  • Marianna Balducci
  • Savino Pilato
  • Gabriele Pilato
  • Nicola Pilato
  • Michele Manzi
Approvato progetto per il secondo lotto dello stadio comunale
3 dicembre 2025 Approvato progetto per il secondo lotto dello stadio comunale
Quattro appuntamenti per gli Open Day al liceo "Oriani” di Corato
3 dicembre 2025 Quattro appuntamenti per gli Open Day al liceo "Oriani” di Corato
Altri contenuti a tema
Omicidio a Corato, funerali in forma privata per il 50enne Nicola Manzi Omicidio a Corato, funerali in forma privata per il 50enne Nicola Manzi La decisione del questore di Bari per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini
Omicidio a Corato, Manzi ucciso dopo essere stato colpito al torace Omicidio a Corato, Manzi ucciso dopo essere stato colpito al torace Si è conclusa ieri l'autopsia sul corpo del 50enne ucciso in via Salvi. Domani, alle ore 15.30 alla parrocchia San Gerardo, i funerali
Omicidio Manzi, la difesa dei Pilato: «Abbiamo sparato per difenderci» Omicidio Manzi, la difesa dei Pilato: «Abbiamo sparato per difenderci» Nicola e i suoi due figli Gabriele e Savino sono in carcere a Trani: hanno affermato di aver agito per «legittima difesa»
Omicidio a Corato, convalidati i fermi dei tre presunti killer Omicidio a Corato, convalidati i fermi dei tre presunti killer Restano in carcere Nicola, Savino e Gabriele Pilato per l’omicidio di Nicola Manzi e il ferimento del fratello, Michele
Omicidio Manzi, nuovi dettagli potrebbero emergere dagli interrogatori Omicidio Manzi, nuovi dettagli potrebbero emergere dagli interrogatori Davanti al gip Zeno i due fratelli Pilato e il padre, in carcere per il delitto del 50enne di Corato. Resta grave il fratello Michele
Omicidio a Corato, domani l'incarico per eseguire l'autopsia Omicidio a Corato, domani l'incarico per eseguire l'autopsia Sarà conferito al professor De Donno dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. In settimana l'esame autoptico
Omicidio a Corato, «ad uccidere lo zio sarebbe stato il nipote 18enne» Omicidio a Corato, «ad uccidere lo zio sarebbe stato il nipote 18enne» Per gli inquirenti si è trattato di una spedizione punitiva: in carcere anche il cognato della vittima. In settimana l'autopsia
Omicidio a Corato, quattro fermi. L'ipotesi di una lite in famiglia Omicidio a Corato, quattro fermi. L'ipotesi di una lite in famiglia Ieri mattina si è costituito anche il padre dei due presunti assassini, mentre proseguono le indagini per cercare il movente
"Maria volto del Dono ", giovedì incontro al cenacolo coratino del Movimento "Vivere In "
3 dicembre 2025 "Maria volto del Dono", giovedì incontro al cenacolo coratino del Movimento "Vivere In"
Adriatica industriale Virtus Corato, battuta d'arresto a Barletta
2 dicembre 2025 Adriatica industriale Virtus Corato, battuta d'arresto a Barletta
Cimitero Comunale di Corato: iniziati i lavori di riqualificazione dell’impianto elettrico
2 dicembre 2025 Cimitero Comunale di Corato: iniziati i lavori di riqualificazione dell’impianto elettrico
“Libera”: il racconto fotografico di Michele Mancano contro la violenza di genere
2 dicembre 2025 “Libera”: il racconto fotografico di Michele Mancano contro la violenza di genere
Secret santa book alla Biblioteca comunale di Corato
2 dicembre 2025 Secret santa book alla Biblioteca comunale di Corato
Natale a Corato: il programma delle festività
2 dicembre 2025 Natale a Corato: il programma delle festività
Innesti-Anziani: il primo programma comunale per l’invecchiamento attivo
2 dicembre 2025 Innesti-Anziani: il primo programma comunale per l’invecchiamento attivo
Corato, parla Colabella: «Cittadini, tifosi, abbiamo bisogno di voi. Riempiamo lo stadio»
1 dicembre 2025 Corato, parla Colabella: «Cittadini, tifosi, abbiamo bisogno di voi. Riempiamo lo stadio»
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.