Open Day all’Istituto Professionale Tandoi con genitori e studenti

Domenica 2 febbraio, dalle ore 10.30 alle 12.30, l'Istituto Professionale "Tandoi" di Corato, in via Andria 44, invita famiglie e studenti prossimi a scegliere il nuovo percorso di studi all 'OPEN DAY. Un momento fondamentale per far conoscere a ragazzi e genitori non solo la proposta didattico-formativa dell'Istituto, ma anche per far vivere loro un'esperienza di totale immersione nei progetti, laboratori e nelle attività organizzate da una scuola all'avanguardia e attenta a garantire ai propri studenti percorsi culturali e formativi sempre più professionalizzanti.I ragazzi potranno dialogare con gli studenti dell'Istituto, partecipare alla simulazione di lezioni pratiche, ai tour degli spazi, alla visita delle aule allestite a tema didattico e, soprattutto, alla presentazione delle grandi novità previste per il prossimo anno: corso sperimentale 4+2 di Enogastronomia – che consente di conseguire il diploma in soli 4 anni e di accedere in maniera agevolata ai corsi biennali degli ITS Academy - e il corso serale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera.L'attivazione dei nuovi corsi ha l'obiettivo di formare i futuri protagonisti del mondo dell'Enogastronomia, permettendo loro di entrare prima e meglio nel mondo del lavoro, e di diventare professionisti di alto profilo.Le iniziative confermano l'attenzione dell'Istituto Professionale "Tandoi" sia alle nuove esigenze lavorative, di avere persone competenti ed esperte, sia alla necessità degli studenti studiare e imparare grazie a proposte didattiche sempre più innovative ed efficienti.Si ricorda il prossimo e ultimo OPEN DAY: venerdì 7 febbraio OPEN NIGHT dalle 19:00 alle 22:00.