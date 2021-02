Operazione dei Carabinieri di Corato, sequestrato un chilo di droga

Nuovi particolari emergono in merito alla brillante operazione condotta dai Carabinieri di Corato che ha permesso di togliere dal mercato dello spaccio oltre un kg di droga e di arrestare un uomoÈ stato tradito dalla paura di essere scoperto il 36enne, con vari precedenti penali, arrestato adaicon, la droga da tempo diffusa soprattutto tra i più giovani, pronta per essere piazzata sul mercato delle sostanze stupefacenti.L'uomo, alla guida della propria, mentre viaggiava in direzione nord proveniente da Bari, è stato fermato indai militari, proprio durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno però subito notato il particolarecon cui stava affrontando il controllo ed hanno deciso di passare ad una perquisizione dell'auto a bordo della quale viaggiava.Un'intuizione che ha dato i suoi frutti, visto che nel bagagliaio ihanno trovato una busta in plastica contenente oltre, la droga da tempo diffusa soprattutto tra i più giovani, ottenuta miscelando l'erba stupefacente con metadone o eroina e così denominata perché responsabile di momentanee perdite di memoria, prontamente posta sotto sequestro.Il 36enne, già noto alle forze dell'ordine, invece, è stato condotto presso la, per la convalida dell'arresto (dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente) e poi trasferito nelin attesa di giudizio.