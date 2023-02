Orchestra Sinfonica Metropolitana, secondo appuntamento al Teatro Comunale

Secondo appuntamento con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana per la stagione concertistica del Teatro Comunale di CoratoContinua la Stagione Concertistica del Teatro Comunale di Corato.Sabato 11 febbraio alle ore 20:00 torna a suonare sul palco l'Orchestra Sinfonica Metropolitana con l'atto secondo del ciclo ""Da Bari all'Europa, Il Sinfonismo Bethoveniano" dal titolo "II il racconto".Il concerto, diretto dal maestro svizzero Claude Villaret, vedrà la partecipazione del soprano Martina Tragni, una delle giovani eccellenze artistiche che si alterneranno sul palco nel corso della stagione 2023 dell'ICO.Il programma musicale prevede l'"incontro" di due artisti pugliesi, Niccolò Piccinni e Gaetano Latilla, con uno dei pilastri del classicismo universale quale appunto Ludwig van Beethoven.Di Niccolò Piccinni saranno eseguiti i seguenti brani: Sinfonia, Aria di Lisetta, Non importa se il suo sposo e Non voglio sospiri da Il Finto Astrologo ossia Il mondo della Luna (inedito con revisione dell'ICO Bari a cura di Paolo Messa). Sarà, poi, la volta della Sinfonia in Fa di Gaetano Latilla con revisione a cura di Adriano Cirillo.La seconda parte del concerto è dedicata all'esecuzione della Seconda Sinfonia, un'opera pervasa di allegria e tristezza, velocità e lentezza, inquietudine e tranquillità. Composta tra il 1800 e il 1802 per poi essere eseguita il 5 aprile 1803 nel Theater an der Wien di Vienna, la Seconda Sinfonia coincide con il momento più doloroso e scoraggiante della vita dell'autore di fronte al manifestarsi della sua sordità in forma acuta.L'ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti consentiti.Direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari il maestro Vito Clemente.Le prossime date della Stagione al Comunale di Corato saranno 17 febbraio e 4, 11 e 25 marzo.Programma http://(https://www.cittametropolitana.ba.it/cultura/orchestra/concerti-2023.html) Niccolò PICCINNISinfonia da Il Finto Astrologo ossia Il mondo della Luna [7'] (1728-1800)(Opera buffa, 1770)Inedito – Revisione ICO Bari (a cura di Paolo Messa)da Il Finto Astrologo ossia Il mondo della lunaaria di LisettaNon importa se il suo sposoRevisione ICO BariNon voglio sospiriaria di LisettaRevisione ICO BariGaetano LATILLASinfonia in Fa(1711-1788)I. AllegroII. LargoIII. Allegro assai(Revisione a cura di Adriano Cirillo)Niccolò PICCINNIda Il Finto Astrologo ossia Il mondo della lunaSe lo comandaaria di LisettaRevisione ICO BariLudwig van BEETHOVENSinfonia n.2 in Re, op.36 (1803)(1770-1827)I. Adagio molto, Allegro con brioII. LarghettoIII. Scherzo (Allegro)IV. Allegro molto