Papa Francesco a Bari, Ferrotramviaria attiva treni speciali

Non solo la città di Bari, ma tutta la Puglia si sta preparando per accogliere il Santo Padre, Papa Francesco domenica 23 febbraio per la conclusione del Sinodo promosso dalla Cei "Mediterraneo, frontiera di Pace".Per l'occasione, anche Ferrotramviaria annuncia l'attivazione di treni speciali, con partenze da Corato verso Bari, dalle ore 4:30 alle ore 6:30.Diverse le corse straordinarie istituite per il 23 febbraio sulla tratta Barletta-Bari (e viceversa) e Bari-San Paolo, consultabili anche sul sito ufficiale."Si suggerisce - informa Ferrotramviaria - di acquistare i biglietti con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'evento così da permettere una migliore programmazione dei servizi a bordo e a terra, per l'accoglienza dei viaggiatori.Per i gruppi delle diocesi, si invita gli organizzatori ad inoltrare una segnalazione all'indirizzo e-mail info@ferrovienordbarese.it, con indicato il numero ed il treno scelto dal gruppo per il viaggio.È possibile acquistare i biglietti sul sito, in tutte le biglietterie di stazione, le macchine self-service, per la data ed il treno scelto fra quelli offerti".