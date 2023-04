Partito - in ritardo - il primo treno dalla nuova stazione Corato Sud Ospedale

Lunedì 3 Aprile sarà una data che passerà alla storia della nostra città: alle 5:05 di oggi infatti, proveniente da Ruvo, il treno Ferrotramviaria 91380 si è fermato per la prima volta alla nuova Stazione Corato Sud Ospedale.Il convoglio, che aveva già accumulato quattro minuti di ritardo, non ha preso in dote alcun passeggero, ed è ripartito vacante alla volta della stazione Andria Sud.Altro fatto per certi versi storico, in quanto questo sarà il primo treno ad approdare ad Andria dopo i tragici fatti del 12 luglio 2016.Dopo anni di attese, ritardi, falsi allarmi, una buona notizia per il pubblico trasporto di Corato e del nord Barese.