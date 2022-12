In occasione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, uno dei principali e più controversi intellettuali italiani del Novecento, il dipartimento di storia e filosofia dell'istituto d'istruzione superiore "Oriani-Tandoi" e la sezione"Maria Diaferia" dell'Anpi, hanno organizzato un ciclo di incontri volti ad approfondire e far riviere il pensiero del poliedrico maestro.Il primo appuntamento dal titolo "" si è tenuto mercoledì 14 dicembre, a beneficio delle classi terminali del liceo Ccassico e delle scienze Umane "Oriani", nell'agorà "Felice Tarantini".L'intervento è stato guidato dal professor, docente di storia e filosofia stimatissimo da intere generazioni di studenti. L'insegnante ha appassionato i ragazzi entrando nel complesso mondo pasoliniano e facendo emergere l'analisi cruda e lucida di quel mondo perbenista e conformista responsabile, secondo l'intellettuale, del degrado culturale della società odierna.L'incontro sarà replicato a breve per gli studenti dell'istituto professionale "Tandoi".Per il nuovo anno, invece, sono previsti altri importanti appuntamenti: uno con la professoressa Lea Durante, docente di letteratura italiana all'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e l'ultimo dedicato all'analisi del Pasolini sceneggiatore e regista.