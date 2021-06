Progetto Luiss "Legalità e merito", protagonisti gli studenti dell'I.I.S.S. "Oriani-Tandoi"

Rispettare le regole del vivere civile e riconoscere il valore del talento sono i pilastri ineludibili dell'istruzione, oggi.", infatti, è il titolo del progetto realizzato da 133 "", una squadra di dottorandi, assegnisti di ricerca, tutor, appartenenti ai quattro dipartimenti dell'ateneo intitolato a Guido Carli, che ha visto coinvolti ben venti scuole di tutta Italia.Non potevano non essere protagonisti gli studenti dell'di Corato. Con la supervisione impeccabile dei docentii ragazzi del liceo classico (classi 3^ A, 3^ B, 3^ C e 3^ D) e quelli del professionale (classi 4^ F, 5^ H e 5^ E), interagendo fra loro fattivamente, hanno trattato l'argomento sempre più scottante del "revenge porn", un reato grave che può registrare pesanti conseguenze psicologiche su chi ne viene colpito.Dopo aver intervistato una vittima di quest'atto di cybercriminalità, nel pieno rispetto deontologico della persona, hanno raccontato la storia realizzando una pagina di giornale, redigendo due articoli e disegnando le illustrazioni relative.È, questa, l'ennesima iniziativa che ha impreziosito l'anno scolastico – caratterizzato da una serie di appuntamenti di elevato spessore culturale – dell'istituto, guidato dalla, il cui operato è sempre volto ad intercettare sogni e bisogni degli studenti, per comprenderli e premiarli, investendo con fiducia nel loro futuro.