Ragazzo terribile tenta il furto di un borsello, bloccato dalla Polizia

Attimi di concitazione nella tarda mattinata di oggi su via Sant'Elia, nei pressi di un negozio di generi alimentari.Un ragazzo, non ancora maggiorenne, ha provato ad impossessarsi di un borsello che si trovava all'interno di una automobile. Il tentativo di furto però non è andato a buon fine.Il giovane che, sebbene la giovanissima età è noto agli uffici delle forze dell'ordine, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato che sono intervenuti sul posto. Scongiurato il furto, gli agenti hanno provveduto a tutte le formalità e denunciato il giovane.Una tempestiva reazione, quella degli uomini del Commissariato di Corato, che ha consentito di sventare il reato.