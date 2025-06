Referendum 2025: I primi dati sull'affluenza

Alle ore 12:00, l'affluenza si attesta su percentuali molto simili per tutti e cinque i quesiti, con un totale di circa 2.380 votanti per ogni referendum.

Si comunica che, alle ore 12:00 si è registrata la seguente affluenza:Referendum n.1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illeggittimi: AbrogazioneVotanti:Maschi - 1244Femmine - 1140Totale - 2384Percentuale 6,22%Referendum n. 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione ParzialeVotanti:Maschi - 1243Femmine - 1140Totale - 2383Percentuale 6,21%Referendum n.3 - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.Votanti:Maschi - 1244Femmine - 1140Totale - 2384Percentuale 6,22%Referendum n.4 - Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: AbrogazioneVotanti:Maschi - 1243Femmine - 1139Totale - 2382Percentuale 6,21%Refendum n. 5 - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italianaVotanti:Maschi - 1242Femmine - 1139Totale - 2381Percentuale 6,21%