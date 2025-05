Referendum abrogativo, un incontro sull'economia sostenibile in piazza Buonarroti

È possibile coniugare un'economia che promuova lo sviluppo con la tutela del lavoro, il riconoscimento dei diritti e il rispetto dell'ambiente? Com'è possibile realizzarlo nei nostri territori? La pace passa anche attraverso un'equità economica e sociale. Costruire un'economia diversa non solo è possibile, ma è l'unica via che abbiamo per salvarci e per essere all'altezza delle sfide che ci attendono. Per ridare forza e dignità al lavoro dobbiamo curare la ferita dei nostri profondi divari territoriali.In vista del referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno, si affronterà una discussione interessante sull'economia sostenibile in un incontro pubblico in piazza Buonarroti oggi, giovedì 29 maggio, alle ore 19.Introdurrà il tema, referente Comitati per la Pace di Puglia. Seguiranno i saluti di, sindaco di Corato, e gli interventi di, componente del direttivo Fiom della Bosch e coordinatore provinciale del dipartimento lavoro PRC,, segretario provinciale di Sinistra Italiana,, componente del direttivo di Pax Christi Italia,, segretario provinciale Fillea CGIL Bari-Bat.L'iniziativa è promossa da AVS Corato, Rifondazione comunista Corato e il punto pace Pax Christi Corato.