Referendum flop: l'affluenza definitiva a Corato

Si sono da poco chiuse le operazioni di voto per i cinque referendum abrogativi in materia di lavori (quattro quesiti) e cittadinanza (un quesito). A livello nazionale non è stato superato il quorum, quindi il referendum non è valido.A Corato ha votato il 30.30% degli aventi diritto. Un flop sostanzialmente completo, su cui a livello nazionale si sta avviando una riflessione interna al campo della sinistra ed alla CGIL, tra i promotori della tornata referendaria.