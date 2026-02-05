Giustizia
Referendum Giustizia, a Corato un incontro per discutere le ragioni del sì

Si svolgerà venerdì 6 febbraio ore 18:00

Corato - giovedì 5 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il Referendum confermativo sulla Riforma della Magistratura rappresenta un'occasione importante per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. E' un appuntamento democratico che va oltre le appartenenze politiche e richiama valori condivisi come l'equilibrio tra i poteri dello Stato, la trasparenza, le garanzie per i cittadini e il corretto funzionamento della giustizia. Un tema che interpella tutte le forze politiche e l'intera società civile.

Sostenere il SÌ significa promuovere una giustizia più trasparente, equilibrata ed efficiente, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, principi fondamentali della nostra Costituzione che nessuno mette in discussione. Allo stesso tempo, però, è necessario intervenire su quei meccanismi che negli anni hanno mostrato limiti evidenti, alimentando opacità, inefficienze e sfiducia.

Le riforme oggetto del referendum mirano a:
  • rafforzare la trasparenza e l'imparzialità in sede di giudizio e ridurre il peso delle correnti nella gestione delle carriere;
  • garantire un migliore equilibrio tra poteri, con regole chiare a tutela dei diritti dei cittadini;
  • valorizzare responsabilità e merito all'interno della magistratura;
Per discutere delle ragioni del SI, il "Comitato Si riforma" di Corato ha organizzato un incontro, aperto alla cittadinanza, venerdì 6 febbraio ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale. Interverranno:
  • La Salandra Giandonato - Commissione Parlamentare Giustizia;
  • Gagliardi Luca - Presidente Camera Penale di Trani;
  • Tato' Filippo ;
  • Picaro Michele - Europarlamentare;
  • Scatigna Tommaso - Consigliere regionale
Referendum Giustizia 2026 e le ragioni del NO Eventi Referendum Giustizia 2026 e le ragioni del NO Ieri l’incontro per discutere sulla nuova riforma costituzionale
Il flop del referendum: gli italiani lo “abrogano” di fatto Politica Il flop del referendum: gli italiani lo “abrogano” di fatto Numeri record al ribasso, fallimento per il Referendum sulla riforma della Giustizia
Referendum, bassa partecipazione anche a Corato Politica Referendum, bassa partecipazione anche a Corato I dati definitivi sull'affluenza
Referendum, l'affluenza in tempo reale Politica Referendum, l'affluenza in tempo reale L'aggiornamento sulla percentuale dei cittadini che hanno deciso di partecipare alla consultazione
Referendum, i cinque quesiti nel dettaglio Politica Referendum, i cinque quesiti nel dettaglio I contenuti della consultazione
Referendum giustizia, seggi aperti dalle 7 alle 23 Politica Referendum giustizia, seggi aperti dalle 7 alle 23 I documenti necessari per presentarsi nella sezione di appartenenza ed esprimere il proprio voto
