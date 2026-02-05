Referendum Giustizia, a Corato un incontro per discutere le ragioni del sì

rafforzare la trasparenza e l'imparzialità in sede di giudizio e ridurre il peso delle correnti nella gestione delle carriere;

garantire un migliore equilibrio tra poteri, con regole chiare a tutela dei diritti dei cittadini;

valorizzare responsabilità e merito all'interno della magistratura;

La Salandra Giandonato - Commissione Parlamentare Giustizia;

Gagliardi Luca - Presidente Camera Penale di Trani;

Tato' Filippo ;

Picaro Michele - Europarlamentare;

Scatigna Tommaso - Consigliere regionale

Il Referendum confermativo sulla Riforma della Magistratura rappresenta un'occasione importante per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. E' un appuntamento democratico che va oltre le appartenenze politiche e richiama valori condivisi come l'equilibrio tra i poteri dello Stato, la trasparenza, le garanzie per i cittadini e il corretto funzionamento della giustizia. Un tema che interpella tutte le forze politiche e l'intera società civile.Sostenere il SÌ significa promuovere una giustizia più trasparente, equilibrata ed efficiente, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, principi fondamentali della nostra Costituzione che nessuno mette in discussione. Allo stesso tempo, però, è necessario intervenire su quei meccanismi che negli anni hanno mostrato limiti evidenti, alimentando opacità, inefficienze e sfiducia.Le riforme oggetto del referendum mirano a:Per discutere delle ragioni del SI, il "Comitato Si riforma" di Corato ha organizzato un incontro, aperto alla cittadinanza, venerdì 6 febbraio ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale. Interverranno: