Regolamento edilizio e nuova ZTL tra i punti del Consiglio Comunale

Ratifica di deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 02/12/2021 avente ad oggetto: "Attività di contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel triennio 2020/2022" - Approvazione degli atti progettuali a valere sui fondi per la sicurezza urbana, di cui all'art. 1 comma 540 Legge 160/2019 e variazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 D. Lgs. 267/2000. Conferimento Cittadinanza Onoraria al "Milite Ignoto - Medaglia d'oro al valor militare". Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 147/2021 resa dalla Terza Sezione del T.A.R. Puglia - Bari a conclusione del giudizio amministrativo contrassegnato al n. 168/2021 R.R. proposto c/ Comune di Corato. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 70/2021 resa dal Giudice di Pace di Corato a conclusione del giudizio civile n. 262/19 R.G. proposto c/ Comune di Corato. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall'ordinanza giudiziale resa dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro in data 23.04.2021, a conciliazione della causa di lavoro contrassegnata al n. 7257/2015 R.G. Lav. proposta c/ Comune di Corato. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1413/2021 resa dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro a conclusione della causa di lavoro contrassegnata al nr. 2512/2020 R.G. proposta c/ Comune di Corato. Approvazione prima variazione al Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n.175/2016. Progetto di salvaguardia idraulica dell'abitato - IV Stralcio. Approvazione del progetto definitivo costituente adozione di variante urbanistica al PRG ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. Censimento tramite catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000 art. 10 comma 2. Aggiornamento procedura con incendi sino al 31.12.2020. Approvazione degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni. Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo Schema di Regolamento Edilizio tipo di cui all'Accordo Conferenza Unificata del 20.10.2016 n. 125 CU, come recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 554/2017, DGR n. 648/2017, DGR 2250/2017, L.R. n. 11/2017 e L.R. n. 46/2017. Adozione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2009. Approvazione Regolamento accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del Centro Storico e dei Corsi Cittadini controllati da varchi elettronici. Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del C.C. e Commissioni Consiliari. Approvazione. Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili - Approvazione.

La Presidente del Consiglio comunale, Valeria Mazzone, ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazionecon inizio alleed occorrendo in 2^ convocazione venerdì 31 dicembre 2021 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:Si precisa che il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio.Sarà ammessa la partecipazione dei cittadini, soltanto fino al numero massimo di 25, che per primi, in ordine di tempo, avranno comunicato tale volontà all'indirizzo e-mail: segreteria@comune.corato.ba.it e dovranno essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (green pass), giusto D.P.C.M. e linee guida dell'11.10.2021.La pubblicità della seduta sarà anche assicurata attraverso la diffusione via streaming.