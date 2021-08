Renato Bucci amministratore unico dell'Asipu

Si è svolta questa mattina l'Assemblea dei soci Asipu, avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e il rinnovo degli organi sociali.Dopo l'approvazione del bilancio, l'amministrazione comunale, nella persona de Sindaco, Corrado De Benedittis, coadiuvato dagli assessori al Bilancio dott. Adriano Muggeo e alle Attività Produttive, avvocato Concetta Bucci, ha designato quale nuovo amministratore unico dell'Asipu l'avvocato Renato Bucci.Contestualmente è stato designato il collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Cataldo Mininno, presidente, i componenti dott.ssa Flora Patruno e dott. Nicola Scarpa e i componenti supplenti dott. Cataldo Cialdella e il Dott. Ettore Iurillo.Acquisite le relative disponibilità, il Sindaco procederà nei prossimi giorni ad emanare specifico decreto di nomina."Ho fortemente voluto, in sintonia con le forze politiche di maggioranza, la nomina dell'avvocato Renato Bucci quale nuovo amministratore unico di Asipu che ringrazio per la generosa disponibilità. Le elevate qualità professionali e umane dell'Avvocato Renato Bucci costituiscono una indiscussa garanzia - Dichiara il sindaco Corrado De Benedittis - Ringrazio il presidente uscente, rag. Beniamino Nocca, e il collegio dei revisori dei conti uscente per il lavoro svolto con spirito di collaborazione. Ai nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti, verso cui va la mia stima, auguro buon lavoro, nell'ottica di una proficua collaborazione".