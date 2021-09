Restituite l'auto per Nicole

Quel Fiat Doblò rubato ieri pomeriggio da Corato non è una semplice automobile. È l'auto che per Nicole rappresenta la libertà, la vita.Nicole è una bambina che ha assoluta necessità di quella automobile in quanto dotata di una pedana particolare che le consente di salire in carrozzina.Nicole è infatti una bambina disabile che usa quel mezzo per andare a scuola, per sottoporsi alle terapie, per compiere i gesti della vita quotidiana.Facciamo nostro l'appello lanciato dai suoi familiari chiedendo ai ladri di far ritrovare il Doblò.Non c'è valore più grande che poter riconsegnare a questa bambina quel mezzo che le consente di superare le sue difficoltà.Chiunque abbia notizie può contattare il numero 347.9604865Il furgoncino è targato FP274JN.