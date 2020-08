Ruba una borsa da un'auto in sosta, bloccato dai Carabinieri

E' andato male ad un giovane ladro il tentativo di furto di una borsa dall'interno di un'auto in sosta.Erano circa le 13 quando, nei pressi di un supermercato situato a pochi metri da via Castel del Monte, due malfattori sono riusciti a trafugare la borsa dall'interno della vettura della donna mentre questa era intenta a sistemare la spesa.Accortasi dell'accaduto la donna ha urlato e allertato due passanti che si sono messi all'inseguimento dei malfattori. Il caso ha voluto che proprio in quel momento transitasse una pattuglia di Carabinieri. I militari si sono messi all'inseguimento dell'altro, muovendosi - come riferito da alcune persone che hanno assistito alla scena - sin su via Castel del Monte. Il due presunto ladri sono stati bloccati nei pressi di via Sant'Elia con l'ausilio di una guardia campestre libera dal servizio.L'immagine di apertura documenta il momento immediatamente successivo all'accaduto.