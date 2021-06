Rubato defibrillatore da Piazza Di Vagno

La notizia è di quelle che lascia l'amaro in bocca, che provoca indignazione e sdegno. Il defibrillatore situato a Piazza Di Vagno è stato rubato da ignoti.A darne notizia è la GIFES, l'associazione che si è occupata di rendere la città cardioprotetta con una serie di iniziative a servizio della collettività.«Nonostante le accortezze il dispositivo è stato asportato. Speravamo in un ripensamento invece non è stato così. Sporta regolare denuncia e segnalazione aziendale. Ormai il dispositivo è "marchiato". Evidentemente Piazza Di Vagno non lo meritava» si legge nel post pubblicato dall'associazioneUn gesto vigliacco, soprattutto perché priva la città di uno dei dispositivi che potrebbe salvare vite umane. Ed invece qualcuno ha pensato di sottrarlo quasi pensando di poterne trarre un beneficio di carattere economico. Ancor peggio sarebbe rilevare che si sia trattato di uno sfregio fine a se stesso.Un atto che ribadisce la difficile situazione di Piazza Di Vagno, luogo in cui si consumano spesso risse, atti illeciti ed ora anche il furto del defibrillatore.