Schianto nella notte sulla Bisceglie - Corato, coinvolti due giovani

Sono rimasti fortunatamente illesi i due ragazzi di Bisceglie a bordo di una Ford Fusion che, per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada sulla provinciale 85 nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre.Solo tanto spavento per i ragazzi, un 19enne e un 17enne, di rientro da una serata trascorsa con amici a Corato e diretti a Bisceglie. Il mezzo, secondo quanto ricostruito, ha sfondato un muretto e abbattuto un albero dopo essere uscito dalla carreggiata.Sul posto un'ambulanza del 118 di Bisceglie, una pattuglia della Tenenza dei Carabinieri Bisceglie e mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta.