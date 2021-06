Scoppia un incendio in via Mangilli, fiamme lambiscono la sede della SANB

La coltre di fumo, visibile da centinaia di metri di lontananza, era il segno che un incendio di importanti dimensioni si era propagato nelle campagne coratine all'altezza della via vecchia per Bisceglie.E infatti i vigili del fuoco sono stati allertati per sedare un rogo che stava distruggendo la vegetazione di un campo in via Mangilli.Le fiamme si sono sviluppate in maniera intensa e hanno minacciato la sede della SANB, ove si trovano parcheggiati i mezzi e vengono conferiti alcuni tipi di rifiuto.I pompieri sono attualmente al lavoro per spegnere le lingue di fuoco che frattanto hanno bruciato buona parte di alberi e sterpaglie. Si sta tentando di mettere in sicurezza la zona e di scongiurare il propagarsi delle fiamme.