A stabilirlo una misura resa nota dal ministero dell'istruzione a tutti gli istituti, da quelli dell'infanzia alle superiori. Esattamente dal primo settembre non saranno più in vigore gli obblighi di vaccinazione per l'intero personale scolastico, fra cui docenti e personale Ata. Gli insegnanti senza somministrazioni anti-Covid potranno dunque ritornare in classe a svolgere attività didattiche dal prossimo anno scolastico 2022-2023.Resteranno invece sempre presenti alcune regole come il divieto di accedere nelle strutture scolastiche con sintomi influenzali o con febbre superiore a 37.5 gradi. Le scuole dovranno inoltre provvedere alla sanificazione sia ordinaria che straordinaria delle aule, con uno o più casi di positività, e a disporre i ricambi d'aria frequenti.