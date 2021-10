Scuola, il Prefetto ha deciso: doppi turni sino al 3 novembre

Social Video 2 minuti «No ai doppi turni», gli studenti manifestano in piazza

La decisione è arrivata in mattinata: nell'area metropolitana di Bari si dovrà continuare ad entrare a scaglioni sino al 3 novembre. A partire da tale data non saranno più previsti i doppi turni a scuola.Una scelta comunicata dal Prefetto al termine della riunione del tavolo tecnico svoltasi questa mattina in prefettura.Al tavolo erano seduti, oltre al Prefetto, i rappresentanti delle aziende di trasporto, il Comune di Bari e la Regione Puglia.Una decisione assunta - stando a quanto si apprende - alla luce del miglioramento della situazione contagi da Covid 19 all'interno delle scuole.Questa mattina gli studenti erano scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione del Prefetto di non concedere la deroga per i comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.