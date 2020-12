Settecento mascherine FFP3 al Covid Hospital di Bisceglie: dono dell'istituto Tattoli - De Gasperi

Un po' come se fosse un salvadanaio. Un contenitore che raccoglie i risparmi, li mette insieme, moneta dopo moneta sino a generare una cifra importante, da destinare alle spese necessarie o per esaudire dei desideri.All'Istituto Tattoli - De Gasperi, quella raccolta fondi avviata in periodo di pandemia per far fronte alle fragilità ha generato i suoi frutti: ben settecento mascherine ffp3 da destinare all'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.Il Covid Hospital biscegliese è un po' l'emblema della fatica che gli operatori sanitari stanno affrontando per far fronte alla pandemia. In prima linea sin dalla prima ondata, è nell'ospedale di Bisceglie che tanti nostri concittadini hanno ricevuto le cure.Ieri mattina, la dirigente scolastica Maria Rosaria De Simone ha donato i 700 dpi FFP3, frutto dell'iniziativa "Gener-azioni positive", raccolta no profit dell' Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi di Corato, con la collaborazione del Coro polifonico Akathistos Città di Trani del Santuario Parrocchia Madonna di Fatima di Trani, dell'Ass. Dil. Nuova Matteotti e della ditta Sa. Di. di Corato.La donazione rientra tra le iniziative pensate a sostegno delle fragilità, ideate dal Comitato " Mar. Carlo de Trizio".La donazione è avvenuta alla presenza del dott. Sinigaglia, direttore generale, e del dott. Giovanni de Trizio, Uoc della Protezione Civile Bat.