Sicurezza e risposta ai disastri dell'uomo, tre giorni di iniziative alla De Gasperi

Da questo pomeriggio e sino al 10 gennaio 2020, l'Istituto Comprensivo "Don F. Tattoli - A. De Gasperi" (Via Lago di Viti, 19 - Corato), sarà coinvolto in una full immersion sul tema della sicurezza, grazie alla sensibilità, alla professionalità, alla donazione gratuita della Polizia Provinciale e Protezione civile, unitamente al servizio Welfare, della Provincia Bat, che proporranno un percorso certificato e finalizzato alla divulgazione di tutte le attività atte alla conoscenza, all'approfondimento dei rischi e alla acquisizione di una coscienza consapevole contro ogni mera sottovalutazione del pericolo, allo sviluppo di "atteggiamenti" positivi e corretti nella gestione anche psicologica dell'evento critico.Domani, alle ore 15, ci sarà il seminario formativo a cura del "Dre Disaster Risk Educational - Risposta ai cambiamenti climatici e ai disastri dell'uomo", patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia BAT e dal Comune di Corato, che vedrà la partecipazione del Ten. Col. Dott. Paolo Milillo, del Comandante della Polizia locale del Comune di Corato, delle dott.sse Cascella e Contestabile, Consiglieri Provinciali all' Edilizia e Ambiente, il dott. Gilardi, presidente della Federazione delle Misericordie Puglia, e dei formatori dott.ssa Valeria Rosaria Minervini, psicologa scolastica, ed in particolare del dott. Giovanni de Trizio, UOP e DiMa, referente del progetto DRE Disaster Risk Educational.Sarà presente il Presidente Commissione VI e Consigliere delegato per il cambiamento climatico della Regione Puglia Domenico Santorsola.