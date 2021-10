Sicurezza, la Lega: "Corato è in uno stato di abbandono"

La nota a firma del segretario della Lega Luigi Menduni"Ci arrivano quotidianamente segnalazioni di cittadine e cittadini di Corato.Di notte la città sembra essere terra dimenticata dalle istituzioni e la percezione della sicurezza è sempre più labile.Come Lega - Corato, abbiamo più volte invitato il Sindaco del Comune di Corato a studiare ed attuare un piano della sicurezza urbana e sociale in città. Le nostre proposte avanzate ufficialmente e tramite social, vengono costantemente ignorate, a scapito dell'intera comunità.Il segretario della Lega Menduni - "Ci chiediamo quando verranno presi provvedimenti e quali sono i risultati dell'incontro con il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Ivan Scalfarotto?È una città che stentiamo a riconoscere, l'asfalto crolla, non siamo più liberi di vivere le nostre strade, i luoghi della cultura sono chiusi e si naviga a vista in attesa di una speranza o di un provvedimento serio, dopo un anno dell'attuale amministrazione.Corato merita rispetto, non possiamo più tollerare una politica solo ed unicamente dedita alla retorica e alla campagna elettorale permanente".